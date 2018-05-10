Завтра в Баку местами слабый туман, морось

10 мая 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром местами слабый туман, морось. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем - 21-26 градус тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) в течение дня ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды 13-14 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается переменная облачность. Ветер северный. Температура морской воды 17-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера. Ветер восточный.

Ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятен для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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