Встреча на заводе SOCAR Carbamide для студентов БВШН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между руководством и студентами Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) и руководством карбамидного завода SOCAR, сообщает вуз в четверг.

На встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, студенты четвертого и пятого курса БВШН обучающиеся по программе инженерия по автоматизации процессов, директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров и другие представители высшей школы и завода. Во время встречи директор завода Хаял Джафаров провел подробную презентацию о деятельности завода.

Он в частности подчеркнул, что строительство завода преследовало цель повысить продуктивность земельных участков, отведенных для сельского хозяйства страны и, соответственно, производства необходимых удобрений, таким образом, предотвращая отток валюты при покупке удобрений из за рубежа.

Упомянув, что строительные работы завершены на 99 процентов, Джафаров подчеркнул, что в августе текущего года ожидается выпуск первого продукта - аммиака, а затем начнется производство самого карбамида.

В добавок, он отметил что, при работе всегда на первый план ставятся вопросы охраны окружающей среды и безопасности.

Затем Джафаров сказал что, завод нуждается в высоковалифицированных специалистах. В этой связи, директор затронул вопрос относительно программ производственной практики для студентов БВШН и найма выпускников БВШН на работу на заводе. Джафаров отметил, что им в частности нужны молодые специалисты со знанием английского языка, каковыми являются студенты БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил Хаяла Джафарова и его сотрудников за организованную встречу и за интерес, проявленный к студентам БВШН. Ректор отметил, что получая образование в соответствии с учебными программами соответствующим международным стандартам и владея английским языком, студенты БВШН успешно работают на предприятиях SOCAR и транснациональных компаниях, таким образом, превосходя остальных кандидатов знаниями и опытом.

«Я убежден, что наши студенты будут проходит производственную практику на карбамидном заводе SOCAR и в будущем они будут вносит вклад в его деятельность», - отметил Эльмар Гасымов.

Затем студенты стали задавать вопросы относительно структуры завода, принципов работы и планов на будущее. В завершении встречи, для подробного ознакомления с работой завода для представителей БВШН был организован тур.

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