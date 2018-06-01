В Азербайджане отбывающий срок наказания занимался мошенничеством

1 июня 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении лица, присвоившего денежные средстве путем злоупотребления доверием и обмана осужденных лиц и их близких.

Об этом говорится в пятницу в совместном сообщении Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана и Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено на основе многочисленных обращений, поступивших в Генпрокуратуру из Комиссии по вопросам помилования.

В ходе расследования было установлено, что Вугар Аллахвердиев во время содержания в учреждениях по отбыванию наказания номер 7 и 13 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана звонил близким осужденных, отбывающих вместе с ним наказание, и говорил, что включит их в список помилованных лиц. Таким образом, через неизвестных лиц от потребовал у Кямали Гулиевой 3000 манатов, Фирдовси Мамедова – 2500 манатов, Намига Гасанова – 3000 манатов, а также у Ирады Меликовой – 1500 манатов. Также было установлено. что данное лицо совершило другие незаконные действия.

Аллахвердиеву было предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) и уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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