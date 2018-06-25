Завтра ограничивается движение от Бакинского автовокзала

БАКУ /Trend/ - Завтра ночью частично и поэтапно будет ограничено автодвижение на участке 6-11 километр автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией (Бакинский международный автовокзал - Хырдаланский круг), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Ограничение будет введено в связи с обновлением верхнего асфальтобетонного покрытия.

Первый этап работ по обновлению покрытия охватит участок от выезда из автомобильного туннеля (перед Бакинским международным автовокзальным комплексом) до железнодорожного моста (до отеля «Дельфин»). Ремонтные работы будут проводиться на трех левых полосах движения, три правые полосы будут открыты для движения. Поэтому в ночь на 27 июня въезд на мост на "20 Января" с Московского проспекта и в туннель на короткое время будет ограничен и движение будет перенаправлено на правую дорогу проспекта, то есть в направлении территории круг "20 Января" – «Шамахинка». Отсюда водители смогут выехать на основную дорогу. Кроме того, водители смогут воспользоваться Баладжарским спуском и выехать на главную дорогу от отеля «Дельфин». Водители, пользующиеся Бакинской окружной дорогой -1, как и раньше, могут беспрепятственно выехать на трассу Баку-Сумгайыт.

Во избежание пробок на этой дороге водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами (Бакинская окружная -1-Локбатан-Ходжагасан, Бинагадинское шоссе –Бинагади-Баладжары, Бинагади-Новханы, Масазыр, Бинагади-Новханы, Джорат).

Общественность заранее будет проинформирована о последующих ограничениях в рамках очередных этапов ремонтных работ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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