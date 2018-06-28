В ряде районов Азербайджана наблюдалось наибольшее число обращений в связи с укусами змей

28 июня 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наибольшее число обращений в больницы в связи с укусами змей поступает из Гаджигабульского, Ширванского, Евлахского, Бардинского, Кюрдамирского, Габалинского районов.

Об этом сказал Trend заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра минздрава Азербайджана Азер Максудов.

Максудов отметил, что случаи с укусами змеи обычно наблюдались с начала апреля, и в этом году число лиц укушенных змеями, увеличилось по сравнению с прошлым сезоном. Так, если в прошлом году с апреля по июнь с жалобами в связи с укусом змей в центр обратилось всего 36 человек, то в текущем году число таких обращений составило 42.

Заведующий отделением добавил, что состояние восьми укушенных человек было расценено как тяжелое. Шестеро из обратившихся в центр - дети. Случаев смерти от укусов змей не было зарегистрировано.

Максудов отметил, что змеи чаще всего кусают людей за ногу, и добавил, что наибольшее количество укусов пришлось на гюрзу, укус которой наиболее опасен для человека по сравнению с другими видами змей, и может привести к наихудшим последствиям.

«После укуса гюрзы требуется значительно больше времени для выздоровления организма. В то же время, последствия от змеиного укуса продолжают оказывать негативное влияние на организм определенное время. Несмотря на то, что в период лечения больного в центре проводятся необходимые мероприятия для сведения к минимуму воздействия змеиного яда на внутренние органы, у пациента наблюдается слабость, неподвижность сухожилий. Трудно сказать, сколько времени будет длиться процесс выздоровления у больного, так как это весьма индивидуально. У некоторых пострадавших с ослабленным иммунитетом неподвижность сухожилий может наблюдаться в течение 2-3 месяцев, а в ряде случаев и в течение полугода», - отметил Максудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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