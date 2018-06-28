Минтруда Азербайджана обратилось к работодателям в связи с аномально жаркой погодой

28 июня 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При температуре воздуха выше 41 градуса в целях сохранения жизни и здоровья работников необходимо обеспечить соответствующие меры согласно трудовому законодательству Азербайджана.

Об этом говорится в обращении Государственной инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, распространенном в четверг.

Так, согласно статье 233 Трудового кодекса, при температуре воздуха выше 41 градуса должны быть приостановлены все виды работ на открытом воздухе, в закрытых зданиях, помещениях и других местах работы, где нет системы кондиционирования.

При этом работникам необходимо создать условия, чтобы охладиться, им необходимо давать перерывы, количество и длительность перерывов должны определяться общим решением работодателя и профсоюзной организации.

Кроме того, согласно Трудовому кодексу, перерывы должны включаться в рабочее время, а время простоя оплачиваться в размере не менее двух третей тарифного оклада как простой, произошедший не по вине работника.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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