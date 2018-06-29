В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первые десять дней июля температура воздуха будет близка к климатической норме, а в целом среднемесячная температура будет выше климатической нормы, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

В первые десять дней июля будет преобладать северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 26-29 градусов тепла (ночью 23-28, днем 36-41, в некоторые дни 30-34 градуса тепла), что выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 2-3 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура ожидается 26-29 градусов тепла (ночью 20-25, днем 32-37, в некоторые дни 39-41 градус тепла), что выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы (норма 6-16 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском районе, а также в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура составит 18-22 градуса тепла (ночью 15-20, днем 23-28, в некоторые дни 30-35 градусов тепла), что выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы (норма 36-73 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура составит 26-28 градусов тепла (ночью 21-26, днем 32-37, в некоторые дни 39-41 градус тепла), что выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы (норма 10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Хызынском, Сиязаньском, Шабранском, Губинском, Гусарском, Хачмазском районах среднемесячная температура составит 24-27 градусов тепла (ночью 20-25, днем 29-34, в некоторые дни 37-39 градусов тепла), что выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 9-118 мм).

В центральных равнинных районах: Мингячевире, Евлахском, Гекчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Биласуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура составит 26-29 градусов тепла (ночью 22-27, днем 35-39, в некоторые дни 41-43 градуса тепла), что выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы (норма 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура составит 23-27 градусов тепла (ночью 20-25, днем 32-37, в некоторые дни 40 градусов тепла).

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы (норма 7-33 мм).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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