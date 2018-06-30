Стартовал второй день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике.

В рамках второго дня зрители увидят выступления мужчин в возрастной категории "детишки" и женщин в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Анвар Мамедов)

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