Федерация гимнастики Азербайджана проводит большую работу для развития и популяризации этого вида спорта – зрительница

30 июня 2018 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана проводит большую работу для развития и популяризации этого вида спорта в стране, сказала Trend в субботу зрительница соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике Назакят Гахраманова.

По ее словам, ни в одной стране нет такой прекрасной Национальной арены гимнастики, как в Азербайджане.

"Часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики, так как мои дети занимаются этим видом спорта. Все соревнования здесь проходят отлично, для спортсменов созданы все условия. Мы ездим на соревнования за рубеж, поэтому я могу с уверенностью сказать, что ни в одной стране нет такой прекрасной арены", - отметила зрительница.

Назакят Гахраманова подчеркнула, что в стране уделяется большое внимание спорту, в том числе и гимнастике.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике.

В рамках второго дня зрители были продемонстрированы выступления мужчин в возрастной категории "детишки" и женщин в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева)

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