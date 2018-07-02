На автотрассе Баку-Губа продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера будут продолжены работы по обновлению дорожной разметки на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России – от круга «ВАЗ» до Хырдаланского круга (в обоих направлениях), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Кроме того, до вечера аналогичные работы будут проводиться на улице Гусейна Сеидзаде в Бинагадинском районе Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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