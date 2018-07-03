В связи с отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами

БАКУ /Trend/ - В связи с повторным отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами.
Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев на своей странице в Facebook.
Как сообщили во вторник Trend в агентстве, БТА проводит необходимые мероприятия по обеспечению пассажироперевозок и безопасного движения транспорта.
Проводятся необходимые мероприятия по устранению плотности пассажиров.
В первую очередь было дано указание о бесплатной перевозке пассажиров по всем маршрутам.
Агентство рекомендует всем водителям быть осторожными и относиться с пониманием друг к другу в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.