В связи с отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами (версия 2)

3 июля 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с повторным отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами.

Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев на своей странице в Facebook.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, БТА проводит необходимые мероприятия по обеспечению пассажироперевозок и безопасного движения транспорта.

Проводятся необходимые мероприятия по устранению плотности пассажиров.

В первую очередь было дано указание о бесплатной перевозке пассажиров по всем маршрутам.

Агентство рекомендует всем водителям быть осторожными и относиться с пониманием друг к другу в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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