В Баку предпринимаются меры по нормализации ситуации в сфере пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - Для нормализации ситуации в сфере пассажироперевозок, обеспечения бесперебойной работы автобусов по регулярным маршрутным линиям в Баку предрринимаются меры, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространённом во вторник.

"На данный момент обеспечена беспрепятственная перевозка пассажиров по маршрутным линиям вокруг выходов станции метро "20 января". Обеспечено комфортное и беспрепятственное движение автобусов, двигающихся от Центра обмена транспортом Кероглу в окрестные территории. Приняты необходимые меры для комфортной и своевременной перевозки населения, которое направляется от Центра обмена транспортом Кероглу в центр города. Уже не наблюдается каких-либо неудобств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без сложностей осуществляется также перевозка людей от станций метро "Низами", "Эльмляр Академиясы", "Иншаатчылар" и с близлежащих территорий. Полностью контролируется поток пассажиров вокруг станций метро "Насими", "Азадлыг Проспекти" и "Дарнагюль". Вокруг станций метро "Уздуз", "Н.Нариманов" и "Гянджлик" также не наблюдаются сложности в пассажироперевозке.

Возникшая плотность пассажиропотока в направлении от станции метро "28 мая" до поселков Ахмедлы, Гюнешли и Короглу устранена увеличением числа транспортных средств. Согласно поручению Бакинского транспортного агентства, привлечено максимальное количество транспортных средств на все маршрутные линии.

"Еще раз заявляем, что работа автобусов будет осуществляться до ночи по регулярным маршрутным линиям. В результате проведенных мероприятий по организации дорожного движения восстановлена деятельность электронных информационных таблоидов на автомагистрали Зыхский круг-Аэропорт", - говорится в сообщени.

Также отмечается, что обеспечена прямая перевозка пассажиров от круга «20 января» до Сумгайыта.

"Благодаря координационой работе Бакинского транспортного агентства и Государственной службы автомобильного транспорта были привлечены 20 единиц крупногабаритных автобусов. В настоящее время на территории Бакинского транспортного агентства более 10 транспортных средств, принадлежащих ООО "Bakubus", находятся в состоянии готовности. В случае необходимости эти автобусы будут доступны для пассажиров", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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