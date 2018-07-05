В рамках закона продолжается принятие мер в отношении лиц, призывающих к провокаиям - глава МВД

5 июля 2018 06:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц.

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны под председательством Президента Ильхама Алиева, сказал Рамиль Усубов, министр внутренних дел ситуациям Азербайджана.

«Сразу после произошедшего я, руководствуясь Вашим поручением, дал указание о том, какие действия нам необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях. Министерство внутренних дел вместе с другими структурами разработало и начало осуществлять дополнительные меры по охране порядка, обеспечению безопасности. Хочу доложить, что мы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям приняли участие в эвакуации почти 30 тысяч человек. Кроме того, дорожная полиция сопровождала автобусы, развозившие граждан по домам. Уважаемый господин Президент, в связи с безопасностью движения мы, наряду с Государственной дорожной полицией, привлекли к этому делу в городе Баку 150 сотрудников патрульно-постовой службы и обеспечили нормальное движение.

Хочу сообщить, что после этого мы усилили охрану объектов государственной важности, территорий размещения дипломатических корпусов. Хочу доложить, что за эти два дня в связи с отсутствием электроэнергии каких-либо тяжких преступлений совершено не было. Сегодня ситуация в нашей стране полностью находится под контролем. В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но, господин Президент, мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц», - сказал министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инцидент в Гяндже взят под личный контроль Президента Азербайджана
Общество 4 июля 00:33
Рамиль Усубов: В Азербайджане в течение года раскрывается более двух тысяч преступлений
Политика 2 июля 12:18
МВД Азербайджана рекомендует водителям не оставлять в автомобилях ценные вещи
Общество 21 июня 12:37
В Азербайджане в праздничные дни будет увеличено число нарядов патрульно-постовой службы
Общество 13 июня 18:55
В ходе совместной с РФ операции задержано более 40 разыскиваемых, изъято вооружение – МВД Азербайджана
Происшествия 13 июня 15:04
Состоялась встреча делегаций МВД Азербайджана и Казахстана
Политика 16 мая 11:09
Лента новостей
Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер - генпрокурор Азербайджана
Общество 06:53
Подача воды из источников полностью восстановлена, водой обеспечены 92-93 процента Баку - глава "Азерсу"
Общество 06:49
Любая авария – это результат отсутствия координации и оперативной связи между занимающимися этим соответствующими структурами - глава МЧС
Общество 06:35
Более 21 тысячи японцам рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Другие страны 06:07
Трамп заявил, что США в скором времени создадут Космические силы
США 04:31
На всех предприятиях SOCAR осуществляется процесс вывода производственных участков на нормальный рабочий режим
Экономика 03:17
В Рио-де-Жанейро семь человек погибли в разборках банд
Другие страны 01:38
Президент Ирана заявил о возможном сокращении сотрудничества с МАГАТЭ
Политика 01:04
Президент Азербайджана: Увеличение потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии на ТЭС
Политика 00:31