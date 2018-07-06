В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Астана – жемчужина Великой степи» (ФОТО)

6 июля 2018 22:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в пятницу открылась фотовыставка, посвященная 20-летию объявления города Астана столицей Казахстана.

Выставка проводится при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Фонда Гейдара Алиева и посольста Казахстана в Азербайджане.

Выступивший на церемонии открытия выставки первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Адиль Керимли предоставил участникам подробную информацию о Центре. Он отметил, что проект, посвященный 20-летию Астаны, вносит свой вклад в отношения между двумя странами, которые находятся на высоком уровне.

«Проект – один из мероприятий, запланированных в рамках совместного сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Целью этого сотрудничества является изучение исторического, культурного, научного наследия наших стран и расширение пропаганды, еще более сблизить наши народы, имеющие многовековые связи», - сказал Адиль Керимли.

Он отметил, что представленные на выставке произведения создадут приятное впечатление об Астане у каждого посетителя.

Отметим, что открытие выставки приходится на знаменательную дату. Шестое июля в Казахстане отмечается как праздник – День Столицы.

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