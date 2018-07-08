Азербайджанские гимнасты стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира в Швейцарии

8 июля 2018 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира FIG по прыжкам на батуте, который проводится в швейцарской коммуне Ароза, сообщает Inside the Games.

Илья Гришунин и Руслан Агамиров набрали 50.050 очков.

Вторыми стали представители Украины Дмитро Собакар и Антон Давыденко (48.670), а третьими - гимнасты из Болгарии Мариян Михалев и Ивелин Йорданов (48.670).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Моя самая большая мечта стать первой на соревнованиях – юная азербайджанская гимнастка
Общество 30 июня 17:56
В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта – зрительница
Общество 30 июня 17:22
Соревнования по гимнастике мотивируют детей заниматься этим видом спорта – тренер
Общество 30 июня 17:15
Сестры -близнецы об участии на Чемпионате Баку по спортивной гимнастике
Общество 30 июня 16:08
Вручены награды последней группе участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 30 июня 15:05
Федерация гимнастики Азербайджана проводит большую работу для развития и популяризации этого вида спорта – зрительница
Общество 30 июня 14:20
Лента новостей
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Другие страны 8 июля 23:51
В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции
Арабские страны 8 июля 23:22
В Мексике в результате ряда нападений на бары убиты не менее 15 человек
Другие страны 8 июля 22:33
Вьетнам заинтересован в создании СП с Азербайджаном в нефтегазовой сфере (Эксклюзив)
Энергетика 8 июля 22:14
Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар
Европа 8 июля 22:10
В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек, 73 ранены (ФОТО) (Обновлено)
Турция 8 июля 21:41
Шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции
Турция 8 июля 21:19
Несколько сотен человек отравились в одном из ресторанов Кувейта
Арабские страны 8 июля 20:38
Британское правительство согласовало стратегию по Brexit
Европа 8 июля 20:12