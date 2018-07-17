В Закатальском филиале UNEC снизился размер платы за обучение

БАКУ /Trend/ - Закатальский филиал UNEC в 2018/2019 учебном году будет стартовать новшествами.

С нового учебного года в Закатальском филиале будет осуществлен прием студентов по I и II группе специальностей. Абитуриенты, выбравшие I группу специальностей, смогут получить очное образование по специальности информационных технологий. А во II группе увеличилось число специальностей. По II группе специальностей наряду с экономикой, финансами, бухгалтерским учетом и аудитом, управлением бизнесом, туризмом и отельным делом, будут преподаваться такие специальности как менеджмент, маркетинг.

Еще одно новшество, которое обрадует студентов и родителей, связано с оплатой за обучение в Закатальском филиале. Так, в филиале плата за обучение по специальностям очного и заочного отделений значительно уменьшилась. Изменения коснулись также плана приема на заочное отделение и проходных баллов, которые снижены.

С нового учебного года в Закатальском филиале с целью повышения качества обучения будет применяться модель электронного университета. Для обеспечения прозрачности и оперативности в оценке знаний экзамены будут проводиться в электронной форме по системе централизованного тестирования. В филиале с целью стимулирования студентов, создания здоровой конкурентной среды в этом году, как и в минувшем студент, показавший самый высокий результат на экзаменах, может продолжить учебу в Баку. В то же время трем студентам, показавшим самые высокие результаты на экзаменах, будет выдаваться специальная стипендия в размере 100 манатов.

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