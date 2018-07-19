Госпогранслужба Азербайджана пресекла попытки иностранцев пересечь границу по поддельным документам (ФОТО)

19 июля 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытки восьми иностранных граждан пересечь государственную границу Азербайджана по поддельным документам, говорится в сообщении Службы, распространенном в четверг.

Так, в паспорте, предъявленном в Международном аэропорту Гейдар Алиев доминиканским гражданином, прибывшим рейсом Кувейт-Баку, были обнаружены признаки подделки, после проверки в лаборатории подтвердилось, что изменена информационная страница документа.

Вызвала сомнение шенгенская виза в паспорте, предъявленном гражданином Ирана, прилетевшим в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул-Баку. Проверка документа подтвердила поддельность визы.

Возникли подозрения в отношении документов трех граждан Узбекистана (двое прилетели рейсом Москва-Баку), а также гражданки Украины. Лабораторная проверка также подтвердила, что их паспорта были подделаны.

Кроме того, показались подозрительными документы, предоставляющие право на проживание в Испании, которые были представлены двумя гражданами Пакистана, собирающимися вылететь 17 июля рейсом Гянджа-Стамбул из Гянджинского международного аэропорта. После соответствующей проверки была подтверждена их поддельность.

В отношении задержанных лиц осуществлены соответствующие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Шахдагском национальном парке задержаны браконьеры за охоту на дагестанских туров
Происшествия 7 июля 17:03
В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружена морская мина
Происшествия 29 июня 12:17
Два иностранца пытались пересечь границу Азербайджана по поддельным паспортам (ФОТО)
Общество 22 июня 15:30
Стали известны подробности перестрелки на азербайджано-иранской границе (ФОТО)
Происшествия 21 июня 14:59
Госпогранслужба Азербайджана организовала победное шествие с двухкилометровым государственным флагом (ФОТО)
Политика 15 июня 12:13
При попытке нарушения госграницы задержаны граждане Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 6 июня 10:51
Лента новостей
Число проживающих в Азербайджане лиц со статусом беженца возросло на 23% - Госслужба миграции
Общество 13:22
Преподаватель БВШН: «Каждый из этих университетов является лучшим в своей стране»
Общество 13:21
В Азербайджан вернулись 206 соотечественников - Госслужба миграции
Общество 13:12
В Испании машина наехала на группу людей, есть пострадавшие
Европа 13:05
Казахстан и Италия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов
Казахстан 13:00
Узбекистан и Кыргызстан будут сотрудничать в социальном секторе
Бизнес 12:59
Число приезжающих в Азербайджан иностранцев превысило 10% - Госслужба миграции
Общество 12:54
Duty Free объектам в Узбекистане будут выдавать бессрочные лицензии
Бизнес 12:24
МВД Беларуси и Узбекистана договорились углублять сотрудничество
Беларусь 12:08