В Габале состоялось торжественное открытие юбилейного Международного музыкального фестиваля (ФОТО)

31 июля 2018 22:14 (UTC+04:00)

ГАБАЛА /Trend/ - Во вторник состоялось торжественное открытие X Габалинского международного музыкального фестиваля, ставшего важным событием в жизни мирового классического искусства. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в Габале.

На открытии было зачитано поздравительное письмо участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая сыграла исключительную роль в развитии и пропаганде музыкальной культуры в стране.

Юбилейный фестиваль, который проходит в Габале среди гор и лесов, является идеальным местом для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом. Гостям представлена интересная и разнообразная программа, и этот большой праздник классического искусства является знаменательным событием в истории музыкальной культуры Азербайджана.

X Габалинский фестиваль знаменателен еще одним историческим событием – в этом году отмечается 100-летний юбилей великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Почтив память композитора, на открытой сцене перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева были представлены бессмертные произведения Гара Гараева «Албанская рапсодия» и симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде исполнил произведение Арифа Меликова «Концерт для фортепиано с оркестром». Народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова исполнила произведение Аяза Ганбарлы «Концерт для фортепиано с оркестром». Выступление музыкантов было встречено овациями зрительного зала.

Среди гостей фестиваля всемирно известные дирижеры, солисты и музыканты из России, Израиля, США, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Турции – Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Аннель Грегори, Ольга Ермакова, Эдуард Вульфсон, Нора Романова-Шварцберг, Томер Лев, Мине Куртоглу, Михаил Хохлов, Сальвадор Бротонс и другие.
В концертных программах принимают участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У. Гаджибейли, Молодежный камерный оркестр «Baku Chamber Orchestra» Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, Студенческий камерный оркестр Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, ансамбль «Qaytağı», квартет кларнетов «Clarte», квартет «Furioso», Иерусалимский симфонический оркестр, инструментальная группа «Jovenes Clasicos del Son» (Куба), оркестр «Tbilisi Big Band» (Грузия), группа Gypsy Band (Венгрия), народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, Шюкюр Самедов, Анвар Садыгов, Самир Джафаров, заслуженные артисты Азербайджана Фуад Ибрагимов, Алексей Милтих, Сахиб Пашазаде, Чинара Гейдарова, Эмиль Афрасияб, лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде, Нармин Наджафли, Джавад Тагизаде, Магеррам Гусейнов, Махир Тагизаде, Талех Яхьяев, Зиба Раджабли, Тогрул Гусейнли, Вургун Векилов, талантливые молодые солисты, исполнители мугама и другие. А также талантливые музыканты, участники проекта «Gənclərə dəstək» («Поддержка молодежи»), организованного народным артистом, директором Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева Мурадом Адыгезалзаде и поддерживаемого народным артистом, художественным руководителем фестиваля Фархадом Бадалбейли.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Габалинском фестивале выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Культура 11:02
Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - программа
Культура 24 июля 13:47
На габалинской сцене состоялся заключительный камерный концерт
Общество 3 августа 2017 23:27
Габалинский фестиваль усилит сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в области музыки - посол
Общество 3 августа 2017 22:44
В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра
Общество 2 августа 2017 22:39
Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля (ФОТО)
Общество 2 августа 2017 21:04
Лента новостей
Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в аэропорту Барселоны
Европа 22:15
В Перу столкнулись два туристических поезда
Другие страны 22:03
Стали известны имена убитых в ЦАР россиян
В мире 21:06
В Баку показали тренды летней детской моды (ФОТО)
Стиль 21:04
В Азербайджане прошла церемония открытия международного конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО)
Общество 21:01
Италия приложит все усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта - Маттарелла
Нагорно-карабахский конфликт 20:49
Продолжается тление в очагах возгорания в Губинском и Шабранском районах
Происшествия 20:38
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бенина
Политика 20:34
Туркменистан готов оказать в порту на Каспии судоремонтные услуги
Бизнес 20:31