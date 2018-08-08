Азербайджан занял второе место по артстрельбам в конкурсе «Кубок моря-2018» (ВИДЕО)

8 августа 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе этапа «Выполнение артиллерийских стрельб» военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе «Кубок моря-2018», выполнили задачи по «Стрельбе по плавающей мине» на полигоне боевой подготовки в Каспийском море, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились из артиллерийских установок на расстоянии 200 метров.

Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей.

По результатам состязаний, команда России, набрав 40 баллов, заняла первое место, команда Азербайджана, набрав 38 баллов, - второе место, команда Казахстана - третье место с 36 баллами, команда Ирана, набрав 20 баллов, заняла четвертое место.

Сегодня планируется провести очередной этап соревнований.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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