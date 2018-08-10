Обнародованы результаты анализов образцов, взятых у крупного рогатого скота в одном из сел Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты анализов образцов, взятых у крупного рогатого скота, пострадавшего в селе Гирк Исмаиллинского района Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник районного ветеринарного управления Барат Шахалиев.

По его словам, взятые образцы были проверены в Республиканской ветеринарной лаборатории.

"Сегодня стали известны результаты лабораторных анализов. Они свидетельствуют, что у животных нет никаких болезней, вымя коров покусали хищные животные", - отметил Шахалиев.

Напомним, что в селе Гирк Исмаиллинского района пострадали 17 коров - у них часть вымени как будто была отрезана. Владельцы скота обратилась в ветеринарное управление района, попросили провести обследование животных и установить причины данного факта. Ветеринарное управление взяло образцы, которые были направлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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