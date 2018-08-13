В поездах Баку-Сумгайыт-Баку вводится оплата электронными пластиковыми картами (ФОТО)

13 августа 2018 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качества обслуживания с 13 августа 2018 года на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку вводятся электронные пластиковые платежные карты, которые будут действовать наряду с прежней системой продажи билетов, сообщает в понедельник ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно сообщению, новшество предполагает самостоятельную покупку пассажиром электронной проездной карты и пополнение ее баланса. Снятие с карты средств будет происходить в соответствии с расстоянием, которое проедет пассажир. Другими словами, отпадает необходимость постоянно покупать билеты в кассах. Одна пластиковая карта рассчитана на одного пассажира.

Электронные пластиковые карты оплаты можно приобрести в кассах на станциях Баку-пассажирская, Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт.

Электронные пластиковые платежные карты временно не применяются во время поездок в вагонах бизнес-класса. Пассажиры, путешествующие вагонами бизнес-класса, должны приобрести проездной документ (билет) в кассах или киосках.

Отметим, что с правилами пользования электронными проездными картами можно ознакомиться на сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - www.ady.az.

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