В Баку на одной из дорог обновляется дорожная разметка

БАКУ /Trend/ - На 0-45-м километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией ведется работа по обновлению дорожной разметки, говорится во вторник в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Работы будут завершены до вечера.

Госагентство обратилось к водителям с просьбой быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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