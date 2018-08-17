На двух дорогах Баку ведутся ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - На 45-80 километрах автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией до сегодняшнего вечера будет вестись ремонт отбойников, пришедших в ненадлежащее состояние в результате аварий. Об этом говорится в пятницу в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Также сегодня вечером завершатся работы по обновлению дорожной разметки на 50-120 километрах автодороги Баку-Сумгайыт.

В сообщении Госагентство предупреждает водителей о необходимости быть внимательными во время движения по указанным дорогам, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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