На центральных улицах Баку будет обновлена дорожная разметка

БАКУ /Trend/ - Сегодня до 22:00, с целью регулирования безопасного движения, будет вестись работа по обновлению дорожной разметки на улицах Истиглалият и Ниязи, на круге "Азнефть" в Баку.

Об этом в четверг говорится в совместном сообщении Государственного агентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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