В Азербайджане для школьников будет проведен дополнительный экзамен

7 сентября 2018 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра проведет дополнительный экзамен для учащихся, которые по уважительной причине не смогли принять участия в выпускных экзаменах 2018 года, сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ.

Выпускные экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

В первом этапе экзамена для 9 классов ожидается участие 682 учащихся, во втором этапе - 197 учащихся, а также 164 учащихся 11 классов.

Экзамены начнутся в 11:00.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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