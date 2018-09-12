Состоялась церемония вручения сертификатов Центра перевода

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги очередных отборочных туров Центра перевода Азербайджана, проводимых в целях усовершенствования области языка и перевода, сообщает центр в среду.

11 сентября состоялась церемония вручения сертификатов. Мероприятие вступительным словом открыл председатель Отборочной комиссии, главный редактор Центра по вопросам перевода и издания Вилаят Гаджиев, отметивший в своем выступлении, что основная цель туров - усовершенствование области языка и перевода, выявление профессионалов. Он подчеркнул, что проводимая работа внесет свою лепту в развитие соответствующей сферы. По словам Гаджиева, данные об успешно прошедших тур будут занесены в информационную базу данных Центра.

«В базе данных Центра размещены сведения о специалистах, отобранных в ходе наших туров, - профессионалах, которых можно будет в дальнейшем привлечь к переводу и ведению официальной корреспонденции в госструктурах. Полагаю, этот крупномасштабный проект создаст возможность и условия для регулирования области языка и перевода в стране, придаст импульс для ее развития», - отметил Гаджиев.

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