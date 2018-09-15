Турецкая гостья в восторге от парада в Баку

15 сентября 2018 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мне очень понравился грандиозный парад в Баку, посвященный 100-летию освобождения города от большевистско-дашнакской оккупации.

Об этом сказала Trend в субботу приехавшая из Стамбула в столицу Азербайджана Хава Мантеши.

«Парад мне очень понравился. Наблюдать здесь за азербайджанскими и турецкими военными - это большое удовольствие. Слава тюркскому народу!», - сказала она.

Гостья также особо подчеркнула красоту столицы Азербайджана. По ее словам, Баку может стоять в одном ряду с самыми грандиозными городами мира.

Отметим, что сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный 100-летию освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

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