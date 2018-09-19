На дороге Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено движение

19 сентября 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 28-45 километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией продолжаются ремонтные работы, говорится в среду в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

На указанной части дороги в направлении Губинского района работы уже завершились. С 20 сентября начинается ремонт на северном выезде из Баку. В этот период на северном выезде из Баку будет полностью ограничено движение автомобилей.

В качестве альтернативной дороги водители смогут воспользоваться участком магистральной дороги, проходящим через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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