Мариана Василева: Чемпионат мира в Болгарии был очень успешным для сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - XXXVI Чемпионат мира по художественной гимнастике, который на днях прошел в Софии (Болгария), можно считать очень успешным для сборной Азербайджана, сказала Trend в четверг главный тренер сборной Мариана Василева.

По ее словам, результаты гимнасток показывают, что они из года в год добиваются большего.

“С каждым Чемпионатом мира наши результаты становятся лучше, или остаются теми же. В прошлом году на Чемпионате мира в Пезаро мы не смогли выйти в финалы многоборья индивидуальных соревнований, так как наша гимнастка Зохра Агамирова была очень молода и неопытна. В этом же году она смогла выйти в финал, попав в число 24 лучших гимнасток из 160 спортсменок в целом. Учитывая ее возраст, а ей всего 16 лет, это очень хороший показатель. В текущем году впервые на Чемпионат мира поехали Дарья Сорокина и Вероника Гудис. В итоге в командном зачете Азербайджан занял девятое место среди 36 стран, что я считаю исключительно хорошим результатом. Главное, что у наших спортсменок очень многообещающее будущее. У нас очень молодая команда, она может быть даже одной из самых молодых команд на Чемпионате мира", - сказала Василева.

Самый же хороший результат, по ее мнению, показала групповая команда, которая в очередной раз доказала, что является одной из лидирующих команд в художественной гимнастике.

“Конечно же, было немного тяжело выступать после Чемпионата Европы, где команда взяла "бронзу" в упражнениях с мячами и скакалками, так как все ждали от нас хорошего результата. Но все получилось, мы смогли выйти в оба финала, что считается большим достижением. Кроме того, команда получила возможность участвовать в лицензионном турнире на Олимпиаду в Токио, коим будет являться следующий Чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку”, - сказала Василева.

Главный тренер отметила, что до конца года крупных соревнований у основной сборной нет.

"Единственное выступление групповой команде предстоит на Гала-концерте в Бельгии, и оно будет показательным. Это очень престижное мероприятие, организуемое бельгийской федерацией гимнастики. На него приглашаются звезды по всем гимнастическим дисциплинам и всего одна групповая команда, и мы очень рады, что бельгийская федерация в третий раз отдает предпочтение азербайджанским гимнасткам. Что касается индивидуальных гимнасток, то у Дарьи Сорокиной и Вероники Гудис в конце года будут выступления на Гран-при в Брно и других международных турнирах. Они пока не очень опытные, кроме того, я меняю их программу, поэтому хочется, чтобы они почаще выступали”, - сказала Василева.

Напомним, что на прошлой неделе в Софии завершился Чемпионат мира по художественной гимнастике.

Групповая команда Азербайджана в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой, Дианы Доман и Зейнаб Гумметовой приняла участие в двух финалах. В начале коллектив исполнил композицию с пятью обручами и, получив 20,100 балла, занял пятое место. Затем команда продемонстрировала упражнение с тремя мячами и двумя скакалками, набрав 20,400. В этом виде азербайджанские грации стали седьмыми, что является достаточно высоким результатом.

Представляющие на этом турнире Азербайджан индивидуальные гимнастки Зохра Агамирова и дебютантки чемпионата Вероника Гудис и Дарья Сорокина заняли девятое место среди 38 стран в командном зачете. В соревнованиях по многоборью Агамирова вошла в список 24-х лучших гимнасток. Гудис отделил от финала всего один шаг - в результате она стала 25-й и попала в список резервисток на финал, а Сорокина показала наилучший результат в выступлении с мячом и заняла 48-е место среди 148 гимнасток.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.