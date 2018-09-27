В 342 школах Азербайджана более 120 тыс. учащихся получают образование на русском языке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание обучению на русском языке.

Об этом на IX Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку сказал в четверг замминистра образования Фирудин Гурбанов.

«В Азербайджане в 342 школах образование на русском языке получают более 120 тысяч учащихся, из них в 16 школах уроки проходят только на русском языке. А в университетах на русском языке обучаются 20 тысяч студентов», - сказал замминистра.

Он добавил, что в образовательных учреждениях России преподается азербайджанский язык и литература.

«С 2005 года в Московском государственном университете лингвистики функционирует Центр азербайджанского языка. Сотрудничество между вузами на очень высоком уровне», - сказал Гурбанов.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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