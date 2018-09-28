В Азербайджане у 212 сдавших кровь в день Ашура выявлен гепатит С и В

28 сентября 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане кровь, собранная в ходе добровольной акции по сдаче крови, проведенной в день Ашура, была проверена на наличие инфекций.

В результате у одного человека был обнаружен СПИД, у 96 человек - гепатит В, у 116-ти – гепатит С и у 76 человек сифилис, говорится в сообщении минздрава, распространенном в пятницу.

Кровь 5 539 человек, принявших участие в акции, была проверена методом ИФА (иммуноферментный анализ) в клинической лаборатории Центрального банка крови НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова.

Кровь проверяется на наличие ВИЧ, вирусов гепатита В и гепатита С, а также сифилиса.

О подозрительных с точки зрения инфекции образцах крови информируются соответствующие учреждения.

Информация о больных сифилисом передается в кожно-венерический диспансер, о лицах, больных гепатитом, – в Центр эпидемиологии и гигиены, СПИДом – Республиканский центр борьбы со СПИДом. Эти лица приглашаются на повторный анализ.

Подозреваемая на наличие инфекции кровь уничтожается.

В ходе акции по сдаче крови, которая прошла в день Ашура 20 сентября, приняли участие 5539 человек и было заготовлено 2492,6 литра крови.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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