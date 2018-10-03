Продлена регистрация в подготовительные группы бакинских школ

БАКУ /Trend/ - Электронная регистрация детей в подготовительные группы общеобразовательных школ Управления образования Баку продлена до 15 октября, говорится в сообщении управления, распространенном в среду.

Родители, которые по уважительным причинам (чрезвычайное происшествие, лечение детей или родителей, служебная командировка родителей) не смогли зарегистрировать своих детей, могут в этот период зарегистрировать их на сайте www.mektebeqebul.edu.az

В школах прием документов лиц, зарегистрированных по электронному заявлению в подготовительные группы, будет продолжаться до 16 октября (III, IV, V, VI дни недели с 10:00 до 16:00).

Отметим, что в подготовительные группы, созданные в государственных общеобразовательных школах, принимаются дети, которым в этом году исполнилось пять лет.

Документы, необходимые для поступления в подготовительные группы, - оригинал и копия документа, подтверждающего личность ребенка (в случае его отсутствия - метрика), обменная карта ребенка (справка формы 26U о здоровье), две цветные фотографии 3х4 и заявление на имя директора школы, распечатанное с «личного кабинета» на сайте www.mektebeqebul.edu.az

Напомним, что в Азербайджане в 2017/2018 учебном году дошкольная программа охватила 65 процентов пятилетних детей, 2018/2019 учебном году этот показатель планируется довести до 75, в 2019/2020 – до 90 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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