"Азербайджанские железные дороги" распространили видеокадры столкновения автобуса с электровозом (ВИДЕО)

3 октября 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило видеокадры столкновения автобуса с электровозом в бакинском поселке Бина.

В сообщении ЗАО в среду говорится, что в некоторых СМИ, а также среди общественности высказываются противоречивые мнения в связи со столкновением автобуса номер 160 с двигавшимся электровозом в поселке Бина Хазарского района.

"Многие даже пытаются обвинить в этом происшествии работников железной дороги", - отмечается в сообщении.

ЗАО в ответ на это представляет общественности реальные кадры происшествия.

Отметим, что 1 октября примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с поездом в поселке Бина Хазарского район. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

В результате столкновения скончались два человека, 40 человек госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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