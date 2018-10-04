Пчеловоды поставят на выставку-продажу в Баку 150 тонн меда (ФОТО)

4 октября 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 5 - 28 октября в Баку пройдет 19-я Республиканская выставка-продажа пчеловодческой продукции, сказал в четверг Trend заведующий ветеринарным отделом министерства сельского хозяйства Асаф Омаров.

По его словам, 371 предприниматель привез на ярмарку 150 тонн меда.

«Из этого объема пять тонн рамочного меда. Больше всего пчеловодческой продукции поступило из Астары и Аранского экономического региона», - сказал Омаров.

Завотделом подчеркнул, что в Азербайджане 271 682 пчелиные семьи.

«Ежегодно каждая семья в среднем дает десять килограммов меда, ежегодное производство меда по республике составляет три тысячи тонн, потребление меда составляет пять тысяч тонн. Больше всего пчелиных семей в Загатальском (17097), Астаринском (12 429), Гахском (9 125), Лерикском (8 669) и Балакенском (8 581) районах», - сказал завотделом.

Омаров добавил, что министерство сельского хозяйства было ответственно за ежегодную организацию ярмарки и качество продукции.

«В этом году министерство несет ответственность только за организационные вопросы», - сказал Омаров.

Председатель Азербайджанской ассоциации пчеловодов Бедреддин Хасретов сказал, что в сравнении с прошлым годом в этом году меда произведено меньше, поэтому цены будут отличаться от прошлогодних.

«Если в прошлом году килограмм меда стоил 20 манатов, то в этом году цена будет в среднем 20-25 манатов», - сказал Хасретов.

По его словам, пчеловоды свободны в установлении цен на свою продукцию.

Отметим, что продажа меда будет организована на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова по адресу: улица Фатали Хан Хойского, 10. Ярмарка откроется в 12:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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