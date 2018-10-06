В Москве состоится азербайджанский праздник граната

6 октября 2018 12:44 (UTC+04:00)

Азербайджанский праздник граната, который в Москве отмечается с прошлого года, пройдет в 6 октября в Екатерининском парке столицы, сообщает Agronews.

Организатор мероприятия — Национально-культурная автономия азербайджанцев.

По традиции, на празднике будет много музыки и песен — ожидается выступление многочисленных вокальных и танцевальных коллективов, которые представят национальную азербайджанскую культуру.

Не обойдется и без вкусной еды, в которой основным ингредиентом является гранат. Шеф-повара представят широкий спектр соусов, десертов, приправ и напитков на основе граната. Кроме этого, они научат посетителей некоторым "гранатовым хитростям, например, как быстро очистить фрукт от кожуры, или как качественно замариновать мясо в гранатовом соке. Для сладкоежек подготовлен особый десерт — гранат в карамели.

Немаловажно, что на празднике граната будут и блюда посерьезнее десертов, в том числе плов, кутабы, джыз-быз, шашлык, хамса, и другие.

Чтобы публика не скучала, на праздник пригласили циркачей и фокусников. Запланирован конный выход и катание на лошадях, турнир национальных команд по мини-футболу и встреча с современными азербайджанскими писателями

Организатора мероприятия позаботились о том, чтобы гости не только развлекались, но и научились чему-то новому. Так, для них будут организованы уроки живописи, фотографии, восточных танцев.

Детям тоже будет чему поучиться: на детской площадке запланировано проведение мастер-классов, интерактивных игр, викторин, конкурсов рисования и раскрашивания.

Надо отметить, что праздник граната, который ежегодно отмечают в Азербайджане, является источником дохода для местных жителей. Ведь Азербайджан — это единственная страна, где можно увидеть абсолютно все сорта этого короля фруктов — граната.

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