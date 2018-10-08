Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпийских играх (ФОТО)

8 октября 2018 00:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов завоевал золотую медаль на III Летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе, сообщает Федерация дзюдо Азербайджана.

Спортсмен, выступающий в весовой категории 66 килограммов, в финале соревнований оказался сильнее россиянина Абрека Нагучева.

В Олимпиаде участвуют более четырех тысяч спортсменов из 206 стран. Азербайджан представлен на III Летних юношеских Олимпийских играх 17 спортсменами, который будут соревноваться в таких видах спорта, как гимнастика, бокс, атлетика, таэквондо и настольный теннис.

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