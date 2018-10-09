В Азербайджане обнародованы виды разрешенной для ловли рыбы

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало виды рыб, вылов которых разрешен в азербайджанском секторе Каспийского моря и во внутренних бассейнах.

Как сообщило во вторник министерство, разрешается ловить кильку, сельдь, серую кефаль, леща, плотву, карпа, жереха, морского судака, кутума.

Кроме этого, не запрещается также ловить шемаи, рыбца, карася, сома, ракообразных.

Решением Кабинета министров от 29 декабря прошлого года в 2018 году разрешен вылов 3454,9 тонны рыбы в Каспийском море, 205,1 тонны рыбы во внутренних бассейнах, в общей сложности 3660 тонн рыбы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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