В Баку установлен еще один сенсорный светофор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Сальянском шоссе, проходящем через поселок Бибиэйбат, установлен еще один сенсорный светофор, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном во вторник.

Сенсорные светофоры устанавливаются в столице в рамках работ по обеспечению безопасности пешеходов, и установленный светофор позволяет пешеходам, в частности, студентам, обучающимся в новом кампусе Бакинской высшей школы нефти, безопасно переходить дорогу. Дотронувшись до сенсора, пешеход может перевести светофор в режим пешеходного перехода.

Как говорится в сообщении, в будущем такие светофоры планируется установить и на других улицах и проспектах столицы. Сенсорные светофоры также предусмотрены для безопасного перехода дороги лицами со слабым зрением.

В основном светофоры устанавливаются на дорогах с интенсивным транспортным движением. Так, если на дороге нет пешеходов, то светофор горит только в режиме «зеленый», что важно для обеспечения беспрерывного движения транспортных средств.

Напомним, что на дорогах, построенных на территории бывшей «Советской», уже установлено восемь таких светофоров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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