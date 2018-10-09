Абель Магеррамов приглашен президентом Российской академии наук для выступления на международном форуме

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии наук (РАН) Абель Магеррамов приглашен для участия и выступления на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО. С просьбой участия к академику Абелю Магеррамову обратился президент РАН, академик Александр Сергеев, сообщает азербайджанский вуз во вторник.

Российский ученый выражает уверенность в том, что участие выдающегося азербайджанского ученого в работе Форума будет способствовать высокому уровню и значимости данного мероприятия, его влиянию на принятие судьбоносных решений в интересах устойчивого развития человечества.

Х Международный научный форум, организуемый РАН и Международным общественным фондом «Российский фонд мира» при поддержке Секретариата ЮНЕСКО, пройдет под девизом «Наука и устойчивое развитие человечества». Ожидается, что в мероприятии, которое состоится 26-27 ноября 2018 года в Москве, примут участие около 100 представителей государств-членов ЮНЕСКО, и свыше 350 человек, представляющих более 15 регионов России.

В рамках Форума будут проведены переговоры между БГУ и РАН и его структурами для дальнейшего сотрудничества в развитии науки и образования.

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