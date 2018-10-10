Дорожная полиция Баку предупредила водителей автобусов (ФОТО)

10 октября 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском, Наримановском, Сабаильском, Низаминском и других районах Баку примерно около 100 автобусов после рейса останавливаются во дворах, на тротуарах, проезжей части дорог, автозаправках и в других запрещенных законом местах. Эти факты установлены проверками, проведенными минувшей ночью сотрудниками Государственной дорожной полиции ГУП Баку, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, около 6-7 часов утра водители этих автобусов, не проходя медосмотр, не проверив техническое состояние транспортного средства, садятся за руль и занимаются пассажироперевозками, что серьезно препятствует обеспечению полной безопасности в сфере общественного транспорта. В ходе проверок также было установлено, что вместо ежедневного медосмотра некоторые компании по пассажироперевозкам выдают документ об его прохождении лицам, управляющим транспортным средством, сроком на один месяц.

Государственная дорожная полиция напоминает юридическим и физическим лицам, занимающимся пассажироперевозками, что каждое транспортное средство общего пользования после рейса обязательно должно возвращаться в гараж, где будет проверено его техническое состояние, устранены неполадки в случае их обнаружения. Ежедневно до выхода в рейс водители должны проходить медосмотр.

Против лиц, допускающих правонарушения в сфере пассажироперевозок, будут приниматься соответствующие меры, предусмотренные законодательством.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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