Официальный представитель посольства Коста-Рики посетил Центр перевода Азербайджана

БАКУ /Trend/- В среду временный поверенный в делах Коста-Рики в Азербайджане Джаиро Лопес посетил Центр перевода Азербайджана.

На встрече обсуждались переведенные на азербайджанский язык и изданные Центром в разные годы образцы испаноязычной литературы. Кроме того, были рассмотрены вопросы создания литературных связей между Азербайджаном и Коста-Рикой, а также процесс организации работы в сфере популяризации и пропаганды литературы Азербайджана в испаноязычных странах Латинской Америки.

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