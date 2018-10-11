В Центре Гейдара Алиева состоялся потрясающий концерт первой в мире арт-группы "Хор Турецкого" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Десять голосов, которые потрясли мир, а этим вечером - и Баку. В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт первой в мире арт-группы "Хор Турецкого", который надолго останется в памяти бакинцев и гостей города настоящим праздником музыки, заряда эмоций и отличного настроения.

Основа уникальной концепции коллектива под руководством народного артиста России Михаила Турецкого - "живые" голоса. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе - а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Голоса эти уникальны и потрясают во всех смыслах - Михаил Турецкий (лирический тенор), Алекс Александров (драматический баритон), Борис Горячев (лирический баритон), Вячеслав Фреш (контр-тенор), Евгений Тулинов (драматический тенор), Евгений Кульмис (бас-профундо), Игорь Зверев (бас-кантанто), Константин Кабо (баритональный тенор), Михаил Кузнецов (мужское сопрано, тенор-альтино) и Олег Бляхорчук (лирический тенор).

Всего за полтора часа в концертной программе под названием "Лучшее" коллектив представил лучшие композиции за последние годы творчества, авторские песни и сюрпризы. Впечатления сразу же наполнили зрителей, потому что Хор Турецкого ошеломил многоплановостью и высококлассным музыкальным исполнением. Карнавал поп-музыки и большая опера, мюзикл и оперетта, рок-концерт и джаз-джем, итальянская и испанская классика, русские романсы и еврейские композиции, хиты мировых звезд и советского прошлого, песни из любимых фильмов "Белое солнце пустыни", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Генералы песчаных карьеров". Яркими овациями встречалось каждое исполнение!

Отличительная черта концерта - диалог Михаила Турецкого со зрителем, теплое общение с залом, юмор и некий эффект сотворчества. Контакт с залом у Хора возник с самого начала и не прерывался до самого его ухода со сцены. Во время концерта на сцену были даже приглашены зрители, с которыми провели небольшую дискотеку 80-х. Была также своеобразная игра со зрителями под названием "Караоке с Хором Турецкого". Публике предлагалось петь вместе с вокалистами, и получалось удивительно слаженное и гармоничное пение. Ощущалось полное единение всех присутствующих.

"За 28 лет деятельности коллектива мы впервые приехали в легендарный и светлый Баку и очень счастливы этому событию. Впервые я побывал в столице Азербайджана, когда мне было 16 лет, и я пел в Государственном академическом русском хоре имени А.В. Свешникова. Баку 80-х годов казался мне заграничным городом из-за особой атмосферы, которая здесь царила, обилия по-настоящему талантливых и красивых людей, многонациональности и дружелюбия. И, вернувшись в Баку спустя много лет, я был потрясен происшедшими переменами в облике города. Это нечто грандиозное и сказочное! Я успел прогуляться по Ичери Шехер – это фантастическая часть Баку и, признаюсь честно, красивее Иерусалима. Особенно потрясен архитектурой Центра Гейдара Алиева и чудо-акустикой зала – спасибо всем, кто создал такое великолепие. Россия и Азербайджан – братья! Мы всегда были вместе, нас многое объединяет, и главное – это наши души!" - сказал Михаил Турецкий, на протяжении всего вечера благодаривший публику за теплый прием. Более того, он несколько раз призывал артистов и зрителей скандировать "Азербайджан!".

Кульминацией праздничного вечера стало исполнение на азербайджанском и русском языках композиции "Азербайджан" из репертуара легендарного Муслима Магомаева. Зал, стоя, и продолжительными овациями приветствовал артистов! А в завершение была исполнена композиция "Я встретил девушку" из репертуара легендарного Рашида Бейбутова.

Зрители, вновь стоя, приветствовали артистов, одаривая их нескончаемыми заслуженными аплодисментами!

(Автор: Вугар Иманов)

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