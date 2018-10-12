В Азербайджане в этом году развелось около 10 тыс. супружеских пар

12 октября 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за восемь месяцев этого года отделы регистрации минюста зарегистрировали 40235 браков, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

За указанный период развелись 9877 супружеских пар. На каждые 1000 человек пришлось 6,2 брака и 1,5 развода.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 14 514 разведенных пар, большинство которых прожили вместе около пяти лет.

В нынешнем году среди разведенных меньше всего пар, брак которых продлился около девяти лет. Однако зарегистрировано большое число разводов среди пар, брак которых продлился 10 и более лет.

В 2017 году брак 5398 разведенных пар продлился около пяти лет, 3948 разведенных пар – около девяти лет, 5168 разведенных пар – 10 и более лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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