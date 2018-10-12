Завтра ночью и утром в Баку местами возможны дожди

12 октября 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, но ночью и утром местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 16-19 градусов тепла, в Баку ночью вечером 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 772 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 85-95, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами переменные дожди, в отдельных местах прогнозируются проливные дожди. Днем дожди прекратятся. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Ночью 11-16, днем 17-22, в горах ночью 4-9, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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