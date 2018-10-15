Землятресение в Каспийском море повлияло на оползневую зону в поселке Бадамдар

15 октября 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 2,7, которое произошло вчера вечером в Каспийском море, также оказало воздействие на оползневую зону в поселке Бадамдар в Баку.

Об этом в понедельник сказал журналистам вице-премьер Гаджибала Абуталыбов.

По словам вице-премьера, к такому выводу пришли специалисты.

"Поэтому мы ведем всестороннюю работу. Беспилотные летательные аппараты ведут наблюдение за оползневой зоной. Ситуация в оползневой зоне ежеминутно отслеживается. Напряженность на участке не увеличилась, но и не снизилась. С другой стороны мы хотим, чтобы на участке было выкопано пять колодцев глубиной 150 метров, с целью уменьшения уровня воды. Пока что японские специалисты продолжают исследования. После их заключения мы вынесем решение", - сказал Абуталыбов.

Отметим, что согласно сообщению штаба, созданного в связи с оползнем, на одном из заборов домов в верхней части оползневого участка зарегистрирован обвал шириной два метра, высотой один метр.

Согласно результатам мониторинга на оползневой зоне на 15:00, ситуация в оползневой зоне остается напряженной. Наблюдается движение мелких грунтовых пород в сторону склона.

Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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