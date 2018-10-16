В Азербайджане можно сократить расходы, привлекая работодателей к процессу профобразования - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сложно оборудовать все уреждения профобразования современным оборудованием. Поэтому к этому процессу можно привлечь работодателей, и тем самым добиться уменьшения расходов. Об этом во вторник сказал замминистра образования Фирудин Гурбанов.

По словам замминистра, в настоящее время крайне востребовано укрепление сотрудничества между работодателями и учреждениями первичного профобразования: «Опыт мировых стран показывает, что кадровая подготовка не может осуществляться в форме, изолированной от производства».

Гурбанов отметил, что в Азербайджане планируется предоставление льгот в финансовой, правовой и других сферах по стимулированию работодателей сферы первичного профобразования.

Замминистра добавил, что в текущем году впервые в Азербайджане был принят закон «О профессиональном образовании». «В законе предусмотрены льготы в финансовой, правовой и других сферах для стимулирования работодателей сферы первичного профобразования, что создаст возможности для частного сектора проявлять больший интерес к партнерству с профессиональным образованием. Вместе с тем, интеграция работодателей в систему профобразования и преподавания, их привлечение к процессу подготовки высокоспециализированных кадров определено в качестве одного из главных направлений для налаживания отношений тесного сотрудничества между работодателями и учреждениями профобразования».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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