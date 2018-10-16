В оползневой зоне в Баку происходят небольшие обвалы

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар проводятся мониторинг и исследования.

Об этом во вторник говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 18:00, на участке сохраняется относительная напряженность.

Слой грунта в нижней части фундамента здания, которое находится внутри ограждения, стал влажным, происходят мелкие обвалы и отрываются куски породы.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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