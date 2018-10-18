В Азербайджане до конца года пройдут итоговое оценивание более 25 тыс. учителей

18 октября 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году в экзаменах по итоговому оцениванию учителей приняли участие 6 074 человека. Планируется, что до конца года в этом процессе примут участие еще 25 182 учителя. Об этом в четверг сказал замдиректора Института профессионального развития работников образования Намиг Нагиев в ходе выступления на семинаре «Новшества в дополнительном образовании работников сферы образования».

Нагиев сказал, что с 2015 года до сегодняшнего дня в 14, 5 раза увеличилось число учителей, участвовавших в курсах по повышению квалификации.

По его словам, 24 тысячи учителей получили сертификат государственного образца.

Нагиев отметил, что в 2015 году 2 162 учителя приняли участие в курсах по повышению квалификации на основе заказов учреждений дополнительного образования, в итоговом оценивании в Баку приняли участие 2 039 человек и 123 человека – в других регионах.

«В 2016 году увеличилось число учителей, принявших участие в курсах по повышению квалификации по специальности и в области инноваций. В курсах в Баку участвовали 3 264, в регионах – 6 191 человек. В 2017 году в Баку это были 3 061, в других регионах - 8 595 человек», - сказал замдиректора Института.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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