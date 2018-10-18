При организации Фонда Гейдара Алиева в Москве открылся городок «Осенние дары Азербайджана» (ФОТО)

18 октября 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России и правительства Москвы и при поддержке министерства экономики Азербайджана с 17 по 21 октября на Тверской площади Москвы будет функционировать городок «Осенние дары Азербайджана».

В церемонии торжественного открытия городка 18 октября приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонд Гейдара Алиева провел восстановительные работы в сквере имени Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Общество 16 октября 19:27
В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)
Общество 28 сентября 18:54
При организации Фонда Гейдара Алиева в Ватикане торжественно отметили 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Политика 27 сентября 10:27
При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Азербайджане начинается «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими»
Общество 27 сентября 09:00
В рамках Фестиваля Насими стартовал фестиваль "Девичья башня" (ФОТО)
Социум 26 сентября 20:01
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии в главном офисе ФАО «Азербайджанской комнаты»
Политика 26 сентября 01:11
Лента новостей
В Китае с участием Азербайджана подписана Декларация по энергосотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс-Один путь" (ФОТО)
Энергетика 17:31
«AzerTelecom» приняла участие в международной выставке в Туркменистане (ФОТО)
ИКТ 17:29
Началось восстановление просевшей в центре Баку дороги
Общество 17:21
Азербайджанский поселок Басгал станет крупным туристическим центром - нацбюро
Туризм 17:16
Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС
Энергетика 17:13
Показатель динамичности бизнеса в Азербайджане по версии ВЭФ можно считать большим успехом - депутат
Политика 17:11
Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензию на перестрахование у двух СК
Бизнес 17:08
АКРА: Значительное ослабление курса доллара способно парализовать глобальную торговлю (Эксклюзив)
Бизнес 17:00
Российская компания начала строительство в Узбекистане крупнейшего в Центральной Азии цементного завода
Бизнес 16:55